Milano, sul tetto del centro commerciale per un selfie, ma cade in una condotta di aerazione: morto 15enne

Un volo da 30 metri: per lui all'ospedale non c'è stato nulla da fare

di Laura Carcano

È finito in un dramma il gioco di un 15enne che con un gruppo di amici voleva probabilmente farsi un selfie dopo essere salito sul tetto di un centro commerciale: è caduto in una condotta di aerazione ed è morto. È accaduto sabato sera a Sesto San Giovanni, nel milanese.

L'adolescente, di Cusano Milanino, arrampicatosi sul tetto del centro commerciale, per raggiungere la cima del cinema Skyline, è precipitato nel cunicolo per una trentina di metri. Un'impresa dal sapore della bravata da ragazzi, come quelle che possono diventare 'social' con un post. I vigili del fuoco, anche uomini del nucleo speleo-alpino-fluviale, hanno dovuto eseguire una manovra molto complessa, con l'impiego anche di fiamme ossidriche, per riuscire ad estrarlo dalla condotta di aerazione dopo il lungo volo partito dalla imboccatura del grosso tubo e finito a un piano sotterraneo dello stabile.

Il 15enne è stato portato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, ma non c'è stato nulla da fare ed è morto. Allertati anche la polizia e i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. La magistratura ha aperto una inchiesta. Ed è arrivato il cordoglio dal sindaco di Cusano Milanino, Lorenzo Gaiani. "Un ragazzo di 15 anni residente nella nostra cittadina è morto in circostanze tragiche ieri presso il Centro commerciale Sarca.- ha scritto su fb il primo cittadino - Lo spegnersi di una vita così giovane è di per se stesso una grave perdita, resa ancora più assurda dallo svolgersi degli eventi che l'hanno causata. L'Amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia e degli amici".

