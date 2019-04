Milano, cadavere carbonizzato: preso in Francia terzo autore delitto

Milano, 2 apr. (LaPresse) - È stato bloccato a Rungis, a sud di Parigi, vicino all'aeroporto di Orly, dalla polizia criminale francese, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal gip di Milano, un 21enne colombiano. Si tratta, sottolinea la questura di Milano, del secondo autore dell'omicidio compiuto il 30 marzo a Milano, vittima un uomo il cui corpo è stato rinvenuto bruciato e fatto a pezzi in Bovisasca, in via Cascina dei Prati. L'uomo è accusato di omicidio, vilipendio, distruzione e soppressione di cadavere. L'arresto si aggiunge ai due fermi già eseguiti dalla squadra mobile di Milano.

