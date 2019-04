Milano, cadavere carbonizzato e smembrato: fermati due uomini

Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano hanno fermato due uomini nell'ambito dell'inchiesta sul cadavere smembrato e bruciato, scoperto sabato sera ai margini di un gabbiotto dei rifiuti condominiale al civico 25 di via Cascina dei Prati, nella zona Bovisasca. Da quanto si è saputo si tratta di due colombiani.

Il macabro ritrovamento era stato fatto dai vigili del fuoco, intervenuti per un incendio di rifiuti in un angolo di un condominio, anche fra mobili e divani in fiamme. Non era stata tagliata solo la testa, ma pure le braccia e le gambe: i pezzi sono stati trovati accanto al cadavere. Per identificare il corpo, bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, ma dai primi accertamenti medico legali è emerso che il cadavere potrebbe appartenere adun uomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata