Milano, brusca frenata in metro: 15 coinvolti, 7 in pronto soccorso

di ect

Milano, 6 dic. (LaPresse) - Sono 15 i coinvolti da una brusca frenata avvenuta poco dopo le 18.16 sulla metro rossa all'altezza di San Babila a Milano, in pieno centro. E' quanto si legge in un nuovo aggiornamento di Areu, Azienda regionale emergenza urgenza. Di questi 8 sono stati soccorsi e valutati dal 118, e non necessitano ricovero; 7 codici minori, invece, sono stati portati in pronto soccorso.

