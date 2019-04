Milano, blitz vegetariano davanti a Eataly

Si sono ispirati a Leonardo, nei giorni del 500mo anniversario dalla morte del Genio, per lanciare una campagna volta a incoraggiare a non mangiare carne. Si chiama Leonardo da Veggie: Eat Like a Genius (Mangia Come un Genio) ed è stata organizzata da Peta, associazione che protegge i diritti animali in tutto il mondo. Davanti a Eataly, in Piazza Venticinque Aprile, a Milano, sono stati distribuiti volantini con l’immagine di Leonardo che incoraggia a non mangiare animali.