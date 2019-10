Milano, bimbo precipitato tornava in aula dopo essere andato in bagno

di ect

Milano, 18 ott. (LaPresse) - Stava tornando in aula dopo essere andato in bagno, il bambino di 6 anni precipitato dal secondo piano nella tromba delle scale della scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero, a Milano. E' quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. Stando ai primi accertamenti, il minore si sarebbe avvicinato al parapetto delle scale, poste al secondo piano del plesso, e, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 11 metri, impattando sul pavimento del seminterrato. La procura meneghina ha aperto un fascicolo per lesioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata