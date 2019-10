Milano, bimbo precipitato: ringhiera scuola sottoposta a sequestro

Milano, 18 ott. (LaPresse) - E' stata sottoposta a sequestro la ringhiera al secondo piano della scuola 'Pirelli' di Milano, nel quartiere Bicocca, dove questa mattina un bambino di 6 anni è precipitato, cadendo nel vuoto per tre piani. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato soccorso al piano -1, ovvero nel seminterrato, dopo un volo di circa 11 metri. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per lesioni. Sul caso indagano i carabinieri.

