Milano, bimba di 3 anni precipita dal quarto piano: è salva

di ect

Milano, 9 feb. (LaPresse) - Una bambina di 3 anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina in via Luigi Ornato 111 a Milano. La piccola, portata d'urgenza in ospedale Niguarda, è salva grazie all'intervento della sorellina, che si trovava in cortile ed è riuscita ad afferrarla evitando il peggio. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

