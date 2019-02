Milano, bimba di 3 anni cade da quarto piano: la sorellina la salva

Una bambina di 3 anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina in via Luigi Ornato 111 a Milano. La piccola, portata d'urgenza in ospedale Niguarda, è salva grazie all'intervento della sorella maggiore, che si trovava in cortile ed è riuscita ad afferrarla evitando il peggio. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, la bimba era rimasta chiusa in bagno. Per questo motivo la sorella di 13 anni le ha detto di lanciare le chiavi dalla finestra. La piccola, però, si sarebbe sporta troppo er sarebbe precipitata di sotto. Per fortuna, la sorellina ha avuto i nervi saldi e i riflessi pronti ed è riuscita ad afferrarla al volo, salvandola da conseguenze gravi.

Portata in ospedale Niguarda in codice giallo, la piccola non ha nulla di rotto. Solo un grande spavento e nessuna frattura anche per l'adolescente. Le due minori si trovavano a casa di parenti, peruviani.

