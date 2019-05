Milano, bambino morto in casa. I vicini: "Pensavamo ci fosse la polizia per le occupazioni"

"Ci sono diverse case occupate, pensavamo che la polizia fosse qui per questo". Così i vicini di casa raccontano i momenti successivi al ritrovamento del corpo del bimbo di due anni morto in casa a Milano. Il piccolo è stato trovato senza vita con la madre 23enne. A dare l'allarme il papà, ora ricercato. La famiglia viveva in una casa occupata abusivamente.