Milano, bimbo di due anni trovato morto in casa con segni di violenza sul corpo: fermato il padre

Sarebbe stato fermato dalla polizia il 25enne croato padre del bambino di due anni trovato morto questa mattina in un appartamento di via Ricciarelli, in zona San Siro a Milano. L'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio. In casa col piccolo c'era la madre, anche lei croata di 23 anni e incinta di un secondo figlio, mentre il padre risultava irreperibile. Sul corpicino del bimbo, secondo quanto si apprende, sono stati riscontrati evidenti segni di violenza, come lividi. I piedi del minore erano entrambi fasciati con delle bende bianche, probabilmente applicate in seguito a precedenti ferite.

L'appartamento dove vive la famiglia del bimbo, secondo quanto si apprende, era occupato abusivamente.

