Milano, autobus travolge due macchine polizia in piazzale Cadorna

di ect

Milano, 17 feb. (LaPresse) - Un autobus dell'Atm si è schiantato contro due macchine della polizia di Stato in piazzale Cadorna a Milano. Gli agenti e l'autista sono stati portati in ospedale. Sul posto sta intervenendo la polizia locale e i carabinieri. Sull'asfalto sono presenti chiazze di sangue e vetri in frantumi. Ancora da accertare le cause dell'impatto. La zona è stata recintata per permettere i rilievi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata