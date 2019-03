Milano, autista: Se carabinieri non fossero intervenuti nessun ferito

di bdr/dab

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Se non fossero intervenuti i Carabineri nessuno si sarebbe fatto niente". Lo ha detto Ousseynou Sy, l'autista 47enne che aveva intenzione di portare uno scuolabus carico di allievi delle medie a Linate e dare fuoco al mezzo. L'autista ha detto ai pm Alberto Nobile e Luca Poniz che una volta arrivato in aeroporto voleva prendere un volo per il Senegal.

