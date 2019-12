Milano, Atm: In scontro bus-mezzo Amsa filobus non ha rispettato precedenza

di mad

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti". Lo scrive in una nota l'Azienda dei trasporti milanesi in merito allo scontro di ieri tra un filobus e un mezzo della nettezza urbana dell'Amsa. Una donna, da ieri in coma, oggi è morta, mentre i feriti sono una decina.

