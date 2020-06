Milano, arrestato per stupro ex assessore Massari

Il giornalista Paolo Massari, ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano della giunta Moratti, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una amica, che ha attirato con l'inganno nel suo loft per abusarne. La donna è stata soccorsa poco prima delle 22 di sabato da due volanti in una via in zona Porta Venezia. Trasportata alla Mangiagalli, dove i medici hanno accertato la violenza subita, la donna ha riferito di aver subito violenza indicando il luogo dove era avvenuto. Massari era un suo conoscente con cui aveva preso l'aperitivo. Con lo stratagemma di andare a parcheggiare il motorino, spiega la questura, l'ha attirata nel suo loft e ha abbassato la saracinesca e manifestato le sue vere intenzioni. La donna è riuscita a fuggire in strada e ha chiesto aiuto a due passanti che hanno chiamato il 112. Dopo una rapida indagine i poliziotti hanno bloccato Massari, che ora, anche a seguito della denuncia della donna, è a San Vittore. La convalida dell'arresto avverrà lunedì.

