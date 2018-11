Milano, altra brusca frenata della metro: 4 contusi a Palestro

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Altra brusca frenata per la metropolitana di Milano, dopo l'episodio di questa mattina che ha causato 13 feriti lievi. Il secondo fatto è accaduto nel pomeriggio, intorno alle 14.30, sempre sulla linea rossa, questa volta alla fermata di Palestro, nel centro della città. Il bilancio è di quattro contusi: due medicati sul posto e altri due portati in codice verde in ospedale. Le cause sono al vaglio dell'Atm, Azienda trasporti milanesi, la quale fa sapere che il servizio in quest'ultima circostanza non è stato interrotto.

