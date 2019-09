Milano, aggredisce militare in stazione gridando "Allah akbar": arrestato yemenita

Il soldato ferito in modo lieve con una forbice dal 23enne irregolare. E' stato poi fermato dai carabinieri. Si indaga per accertare l'evenutale movente terroristico

Ha aggredito un militare dell'esercito che presidiava la Stazione Centrale a Milano nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', dopo averlo aggredito alle spalle. Quando i militari del militari del Terzo raggruppamento Regione Lombardia, in pattuglia davanti all'ingresso principale, hanno cercato di fermarlo lui ha gridato 'Allah Akbar'. É accaduto questa mattina intorno alle 10.50 in piazza Duca d'Aosta. Protagonista un 23enne yemenita irregolare, che ha ferito in modo lieve al collo il caporale scelto Matteo Toia. L'uomo è stato arrestato su disposizione del pm di turno Luca Gaglio per lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Il militare, invece, ferito in modo lieve è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli.

Dopo l'arresto del 23enne, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'intera vicenda del ragazzo, che dai primi accertamenti, pare che il ragazzo avesse un permesso di soggiorno scaduto, e soprattutto per verificare se il abbia agito d'impulso o se sia stato spinto da finalità terroristiche.



