Milano, aggredisce l'ex con l'acido: arrestata 38enne

Un ragazzo di 30 anni è stato colpito con l'acido dalla ex fidanzata 38enne. Il giovane è rimasto ustionato al volto e al torace. L'episodio è accaduto a Legnano (Milano) al culmine di una lite con la donna che gli ha lanciato un bicchiere di acido contro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lui l'avrebbe lasciata e lei non avrebbe accettato la separazione. Inoltre, il giovane l'aveva già denunciata per atti persecutori ad aprile. Il ragazzo è stato soccorso sul posto dal 118 e dalla polizia di Legnano mentre la 38enne è fuggita e si è costituita ai carabinieri a Milano. Dopo essere stata visitata per alcune ustioni riportate alle mani, è stata portata in carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata