Milano: 80enne colpisce la moglie con martello e si ferisce, sono entrambi gravi

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Corsico sono intervenuti poco dopo l'alba nell'abitazione della coppia per la segnalazione di una lite in famiglia. Giunti sul posto, hanno trovato l'anziana, 82 anni, con diversi colpi alla testa provocati con un martello da falegnameria. Secondo quanto ricostruito dai militari, il marito, 88enne, dopo averla aggredita si sarebbe percosso il capo con lo stesso attrezzo, procurandosi lievi lesioni al capo. L'uomo, in considerazione dell'età avanzata, è stato denunciato a piede libero per tentato omicidio. La moglie è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata