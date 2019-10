Milano, 63enne trovato in auto a Cernusco sul Naviglio ucciso a colpi di pistola

di scp

Milano, 16 ott. (LaPresse) - Il corpo di un 63enne, originario di Taranto ma da anni residente in Lombardia, è stato trovato nella sua auto, raggiunto da una decina di colpi di arma da fuoco, al piano dei box del condominio in cui risiedeva a Cernusco sul Naviglio, nel milanese, in via Don Milani 17. Intorno alle 19 un vicino che ha sentito i colpi ha avvertito i carabinieri, che sono intervenuti sul posto.

