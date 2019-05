Milano, 43enne accoltellato dal compagno della ex muore in ospedale

L'aggressione durante una lite. Portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, non ce l'ha fatta

Sabato mattina un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel cortile della villetta della sua ex fidanzata, in via Buffoli a Cusano Milanino, alle porte di Milano.

L'uomo, da quanto si è saputo, stava litigando con un amico, forse il nuovo compagno, della sua ex quando è stato ferito con una coltellata a un fianco. Portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è morto all'arrivo in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni.

