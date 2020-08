Migranti, Viminale: Serve collaborazione tra diversi livelli di governo

di ect

Milano, 24 ago. (LaPresse) - "La gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità per dare risposte concrete alle esigenze e alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali". Lo sottolinea in una nota il Viminale parlando di immigrazione.

