Migranti, via libera del Viminale allo sbarco di 16 minorenni dalla Gregoretti

Via libera allo sbarco dalla nave Gregoretti delle 16 persone che si sono dichiarate minorenni, tutte fra i 15 e i 17 anni. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. La nave della Guardia costiera è ormeggiata al molo Nato di Augusta (Siracusa) con 131 persone a bordo

Bruxelles intanto si muove per la redistribuzione. "Facendo seguito a una richiesta della autorità italiane di venerdì scorso, la Commissione ha iniziato i contatti per sostenere e coordinare gli Stati membri che vogliono prendere parte agli sforzi di solidarietà in merito ai migranti che sono ancora a bordo della nave Gregoretti. Quello che possiamo dire è che i contatti sono ancora in corso", ha detto Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, portavoce della Commissione Europea.

