Migranti, traffico passa da Torino: 11 arresti, 5 ricercati

di ect

Torino, 16 feb. (LaPresse) - La polizia di Stato di Torino ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giacomo Marson, su richiesta del pubblico ministero Livia Locci, nei confronti di 11 persone prevalentemente di origine somala. Sono accusate di far parte di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, alla contraffazione di documenti di identità ed al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dalla transnazionalità. L'indagine, condotta dalla squadra mobile della questura di Torino in collaborazione con i collaterali uffici di Firenze e Gorizia, denominata 'Mogadiscio', è durata 3 anni e ha consentito di indagare complessivamente 25 persone, di cui 16 destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere; 5 sono attualmente ricercate anche all'estero.

