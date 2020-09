Migranti, traffico di esseri umani: 14 arresti

di ect

Milano, 8 set. (LaPresse) - Scoperta una banda di trafficanti di esseri umani in Sicilia. La polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Palermo a carico di 14 cittadini stranieri accusati di appartenenza ad un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e altri delitti contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica. Le condotte criminali sono aggravate dall'aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. Quattro risultano latitanti.

