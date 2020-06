Migranti, torna in mare Ocean Viking di Sos Mediterranee

di ect

Milano, 22 giu. (LaPresse) - Sos Mediterranee riprende la sua missione di salvataggio in mare. La Ocean Viking ha lasciato il porto di Marsiglia questa mattina con l'aggiunta di una nuova squadra medica a bordo. Lo rende noto la ong. "In seguito alla fine della partnership con Medici senza frontiere Sos Mediterranee si è riorganizzata per far fronte alla necessità di tornare a salvare vite in mare: per proseguire la sua missione fa appello alla generosità dei cittadini europei", si legge.

