Migranti, Sos Mediterranee: Accordo per Alan Kurdi, Ocean Viking a Pozzallo

di mrc/mad

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Dopo 11 giorni di blocco in mare, è stato annunciato che la Francia, la Germania e l'Italia hanno trovato un accordo per il ricollocamento delle 104 persone sulla Ocean Viking e delle 90 sulla Alan Kurdi". Lo scrive su Twitter la Sos Mediterranee precisando che "alla Ocean Viking è stato assegnato Pozzallo come luogo sicuro".

