Migranti, sindaco Caltanissetta a governo: Non invii più persone, città non al sicuro

di abf

Roma, 26 lug. (LaPresse) - "Io chiedo al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago. Il luogo non è idoneo a contenerli, la mia città non è al sicuro perchè sono ospiti quarantenati per il Covid". Così a LaPresse il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. "Io ho appena saputo che sono scappati alcuni extracomunitari ospiti al centro di accoglienza di Caltanissetta. Informalmente mi hanno detto che erano più di 50, ma so che le forze dell'ordine ne hanno acciuffati già 10", ha aggiunto.

