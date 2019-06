I migranti a bordo della Sea Watch: "Aiutateci, siamo come in prigione"

"Siamo stanchi, abbiamo esaurito le forze, siamo esausti, stremati, non ce la facciamo più. E' come essere in prigione. Immaginate cosa abbiamo e cosa stiamo passando. Aiutateci a sbarcare". E' l'appello lanciato dai migranti a bordo della Sea Watch 3 al largo di Lampedusa con a bordo 41 naufraghi. "Pensate a una persona uscita di prigione e fuggita dalla Libia, che ora è qui. Immaginate come possa sentirsi, senza potersi muovere, non c'è spazio. Siamo privati di tutto, anche di camminare. L'Italia rifiuta lo sbarco e chiude i porti, noi chiediamo aiuto all'umanità", dice uno dei migranti salvati dalla ong in un video postato sulla pagina Facebook del 'Forum Lampedusa solidale'.

"Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa. Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell'uomo. Poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì", dice intanto in un'intervista a Repubblica Carola Rackete, capitana tedesca della Sea Watch. Rackete rischia l'accusa per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, di associazione a delinquere, una multa e la confisca della nave. "Io sono responsabile delle 42 persone che ho recuperato in mare e che non ce la fanno più. Quanti altri soprusi devono sopportare? La loro vita viene prima di qualsiasi gioco politico o incriminazione. Non bisognava arrivare a questo punto", afferma la capitana. Quanto alla condizione dei naufraghi, "sono disperati. Qualcuno minaccia lo sciopero della fame, altri dicono di volersi buttare in mare o tagliarsi la pelle. Non ce la fanno più, si sentono in prigione. L'Italia mi costringe a tenerli ammassati sul ponte, con appena tre metri quadrati di spazio a testa". A bordo ci sono anche minorenni, "tre ragazzi di 11, 16 e 17 anni. Non stanno male, ma in Libia hanno subito abusi - racconta Rackete -. Il 14 giugno ho fatto richiesta al Tribunale dei minorenni di Palermo perché prendesse in carico il loro caso. Non mi ha risposto nessuno".

Immediata la reazione di Matteo Salvini: "Per quanto mi riguarda la Sea Watch in Italia non ci arriva, può stare li fino a Natale e Capodanno". "Sono passati 13 giorni, se avessero voluto sarebbero già arrivati in Olanda. È una presa di posizione politica, è una provocazione", ha precisato.

La decisione della Corte europea dei Diritti dell'uomo sulla richiesta avanzata dalla nave affinché siano adottate "misure provvisorie" che consentano lo sbarco dei migranti è attesa nel pomeriggio.

