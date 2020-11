Migranti, Sea Watch: Naufragio in corso al largo della Libia, persone in mare

di scp

Torino, 13 nov. (LaPresse) - Sea Watch informa di un "naufragio in corso" al largo della Libia, con un gommone "in grave pericolo e alcune persone sono in acqua". L'Ong, che ha la propria nave bloccata a Palermo, afferma su Twitter di aver ricevuto "un nuovo Navtex SAR inviato da Malta per conto della cosiddetta guardia costiera libica". I messaggi Navtex sono comunicazioni radio che vengono inviate alle navi che si trovano in un'area e contengono segnalazioni di imbarcazioni in pericolo o avvisi e bollettini di navigazione.

