Migranti, Sea Watch: Libici minacciano Alan Kurdi, persone in acqua

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "L'equipaggio di Alan Kurdi é in questo momento minacciato dai libici. 'Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte'". E' quanto si apprende da un tweet di Sea Watch.

