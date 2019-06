Migranti, Sea Watch chiede l'intervento della Corte di Strasburgo per autorizzare lo sbarco

L'imbarcazione è bloccata con a bordo 43 naufraghi, di cui 6 donne e 3 minori non accompagnati, uno di soli 12 anni

La Sea Watch 3 ha inviato una richiesta di 'misure provvisorie' alla Corte di Strasburgo per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei migranti. Secondo quanto si apprende, la Corte ha rivolto delle domande sia alla ong che al Governo Italiano, a cui dovrà essere data risposta nel breve tempo.

Dopo aver soccorso, lo scorso 12 giugno, 53 migranti al largo della Libia, essersi rifiutata di riportarli na Tripoli - che per la prima volta aveva assegnato un porto di sbarco - e aver fatto sbarcare a Lampedusa 10 naufraghi in critiche condizioni mediche, l'imbarcazione è bloccata con a bordo 43 naufraghi, di cui 6 donne e 3 minori non accompagnati, uno di soli 12 anni.

