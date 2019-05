Migranti, 80 su un gommone in pericolo. La Marina non interviene: "Recuperati dalla Libia"

Decine di persone sono in pericolo in alto mare, la Marina Militare italiana è a poche miglia da loro ma non le aiuta. È questa la denuncia fatta sui social network da diverse ong internazionali.

"La nave P492 Bettica della Marina Militare Italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene", ha scritto la Sea Watch su Twitter. "Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l'avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio", ha aggiunto la Ong.

Più tardi le persone cadute in acqua e quelle rimaste a bordo del gommone sono state intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica. L'intervento dei libici è stato confermato anche dalla Marina Militare che ha assistito al soccorso. "Le 80 persone sono state cattute e saranno riportate in Libia, nell'inferno di violenze e abusi da cui cercavano di fuggire", ha fatto sapere Mediterranea Saving Humans su Twitter.





