Migranti, sbarco Ocean Viking a Pozzallo: fermato scafista

di scp

Ragusa, 31 ott. (LaPresse) - La polizia di Ragusa, insieme ai carabinieri e alla guardia di finanza, in seguito all'arrivo ieri mattina a Pozzallo della nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha sottoposto a fermo un ivoriano di anni 19, ritenuto lo scafista. È indagato per aver favorito l'ingresso irregolare dei 104 migranti che si trovavano a bordo di un gommone, partito dalle coste libiche e in precarie condizioni, tratti in salvo dalla Ocean Viking.

