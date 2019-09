Migranti, sbarcati a Messina naufraghi Ocean Viking

di ect

Milano, 24 set. (LaPresse) - Sono sbarcati a Messina i naufraghi soccorsi in mare dalla Ocean Viking. Lo rende noto Medici senza frontiere. "Le 182 persone a bordo sbarcano a Messina, una settimana dopo essere state soccorse in mare. Chiediamo ai leader Ue, dopo il loro incontro a Malta, di garantire che questa sia l'ultima volta in cui uno sbarco in un porto sicuro viene ritardato", si legge in un tweet di Msf.

