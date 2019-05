Migranti, sbarcate a Crotone 63 persone soccorse dopo l'ok del Viminale

Sessantatre migranti sono stati fatti sbarcare nella mattinata di domenica nel porto di Crotone dopo aver ricevuto il via libera del Viminale. Erano a bordo di una motovedetta della Guardia costiera che nella notte ha intercettato la barca a vela su cui viaggiavano e ha soccorso i migranti. Durante l'operazione era in atto un forte temporale. Alcuni dei migranti sono stati sottoposti a fermo per le operazioni di identificazione.

