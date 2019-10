Migranti, procuratore atterra a Lampedusa: bare adagiate sul molo

di ect

Milano, 7 ott. (LaPresse) - Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella è arrivato al molo 'Favaloro' di Lampedusa, dove nella notte un barchino con a bordo una cinquantina di migranti si è ribaltato, causando morti. Vella è atterrato sull'isola per seguire direttamente le operazioni di recupero delle salme in stretto contatto con le forze dell'ordine. Sul molo sono state adagiate le prime bare di legno. La procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per naufragio e omicidio colposo.

