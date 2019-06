A Pozzallo i 62 migranti salvati dalla Asso25.. Salvini: "Saranno accolti dalla Cei"

I profughi avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza essere soccorsi dalle autorità de La Valletta, che erano al corrente della situazione

La nave commerciale italiana Asso25 è arrivata a Pozzallo con a bordo 62 migranti salvati giovedì sera in acque maltesi. Lo comunica Sea Watch, che su Twitter scrive: "Un anno dopo l'annuncio del Viminale di chiuderli, il mercantile Asso25 sbarca le persone soccorse in Italia, a Pozzallo. È un importante atto di responsabilità delle autorità italiana, sebbene l'assistenza sia arrivata dopo oltre 48h e a più di 24h dal nostro Sos". Secondo Alarm Phone, i profughi avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza essere soccorsi dalle autorità de La Valletta, che erano al corrente della situazione.

Una volta sbarcati, i profughi verranno ospitati in strutture della Cei. "Gli sbarchi rispetto all'anno scorso sono diminuiti del 90% e i pochi che riescono ad arrivare, come ad esempio quelli che stanno arrivando oggi, saranno accolti a spese del Vaticano e dei vescovi italiani. Così ognuno fa la sua parte", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

