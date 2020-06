Migranti, Papa: Proteggere ogni essere umano e chi fugge da pericolo

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo per loro o per le loro famiglie". Così Papa Francesco dopo l'Angelus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata