Migranti, ordinanza Musumeci: Almeno 14 giorni su navi-quarantena

di scp

Torino, 14 lug. (LaPresse) - I migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni, con mezzi di soccorso delle Ong o con mezzi propri sono sottoposti a visite mediche per accertare la loro condizione di salute e l'eventuale infezione da Covid-19; sono quindi posti in regime di quarantena per un tempo non inferiore a 14 giorni a bordo della nave di arrivo, se consentito in sicurezza, o su 'navi-quarantena' preposte dalle autorità del governo centrale. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

