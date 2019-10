Migranti: Open Arms salva 43 persone tra cui 13 minori, il video

"Questa notte abbiamo localizzato un'imbarcazione in legno in precarie condizioni con 43 persone a bordo alla deriva in acque internazionali. 13 minori, 2 donne, una delle quali in stato di gravidanza. Attendiamo ora istruzioni da parte delle autorità maltesi". Così in un tweet Open Arms.