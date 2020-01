Migranti, Open Arms: Quinto soccorso in 72 ore, persone alla deriva

di ect

Milano, 30 gen. (LaPresse) - Nuovo salvataggio in mare per la Open Arms. "Dopo avviso di Alarm Phone alle autorità e Open arms, stiamo realizzando il quinto soccorso in 72 ore. Circa un centinaio di persone alla deriva in una imbarcazione di legno, insicura e su due livelli. Una operazione delicata ancora in corso", si legge in un tweet della ong.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata