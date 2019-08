Migranti, Open Arms: Non abbiamo ricevuto comunicazione sbarco minori

di ect/lcr

Milano, 17 ago. (LaPresse) - "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione riguardo allo sbarco dei minori a bordo. La notizia dunque non è confermata per ora. Grazie". Lo comunica la ong Open Arms.

