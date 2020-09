Migranti, Open Arms: Fermi a largo di Palermo, 76 persone in acqua

di lca/lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Da ieri davanti al porto di Palermo, come da indicazioni, siamo rimasti in attesa di istruzioni per lo sbarco cercando di gestire la situazione critica a bordo. Tuttavia, poco fa, 76 persone si sono gettate in acqua nel tentativo di raggiungere la costa". Lo si legge sul profilo Twitter della ong Open Arms.

