Migranti, Open Arms: Bimba di 6 mesi morta in naufragio nel Mediterraneo

di lrs

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Nonostante gli enormi sforzi dell'equipe medica una bimba di 6 mesi è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un'evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l'ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati". Lo scrive su Twitter l'ong Open Arms, a proposito dell'operazione di soccorso di un gommone nel Mediterraneo, a 30 miglia a Nord di Sabratha (Libia).

