Migranti, Open Arms: 5 morti in naufragio, bambini salvi

di lca

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Stiamo terminando il soccorso, sono 5 le persone decedute per ora, i bambini sono a bordo di Open Arms, l'equipe medica sta assistendo tutte le persone tratte in salvo". É quanto scrive la ong in un tweet di aggiornamento sui soccorsi al naufragio che ha coinvolto oggi 100 persone.

