Migranti, Oim: Almeno 953 persone riportate in Libia in 2 settimane 2020

di mrc/vln

Milano, 14 gen. (LaPresse) - "Almeno 953 persone sono state riportate sulle coste della Libia nelle prime due settimane del 2020. La maggior parte di loro sono stati sbarcati in Libia e tutti sono stati portati in centri di detenzione". Lo scrive l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata