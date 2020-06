Migranti, Ocean Viking soccorre 67 persone: a bordo in totale 118

di mad

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Sos Mediterranee Italia ha salvato 67 persone in una seconda operazione nel pomeriggio, nella zona Sar maltese. 118 persone in tutto sono a bordo della Ocean Viking. Tutte stanno ricevendo cure dal nostro team medico e di assistenza. La loro salute è attentamente monitorata". Così in un tweet l'ong Sos Mediterranee.

