Migranti, Ocean Viking potrà sbarcare a Porto Empedocle

Svolta nella vicenda della Ocean Viking. La nave umanitaria della Ong Sos Méditerranée è stata infatti autorizzata dal Viminale a sbarcare a Porto Empedocle i 180 migranti che ha salvato nel Mediterraneo. L'arrivo nel porto dell'Agrigentino previsto per lunedì mattina. Le persone soccorse, sottoposte già da ieri ai tamponi per il coronavirus, saranno trasferite a bordo della Moby Zazà, la nave-quarantena che staziona in rada. "Sollievo sulla Ocean Viking: la nave ha finalmente ricevuto istruzione di dirigersi a Porto Empedocle. I 180 sopravvissuti saranno sbarcati al porto domani", si legge sull'account Twitter di Sos Méditerranée.

