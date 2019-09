Migranti, Ocean Viking chiede a Italia e Malta evacuazione donna incinta

Milano, 11 set. (LaPresse) - Ocean Viking ha inoltrato alle autorità marittime di Italia e Malta una richiesta di evacuazione medica per la donna incinta di nove mesi soccorsa l'8 settembre. "E' una misura precauzionale per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo", rende noto Medici senza frontiere su Twitter. La Ocean Viking "ha virato verso nord per avvicinarsi alla possibile posizione dell'evacuazione medica e ridurre la distanza che verrebbe percorsa in elicottero per portare la donna in un ospedale sulla terraferma".

